Leyes sorprendentes del mundo: de prohibir los OVNIS a obligar a sonreír

Las leyes son tan variopintas como los lugares en los que se implantan. Por eso no es de extrañar que existan algunas legislaciones de lo más curiosas o que pueden interpretarse -y malinterpretarse- por lo ambiguo de sus palabras. Cosas tan descabelladas y extrañas como transportar sospechosamente un salmón en Inglaterra, visitar a tus padres obligatoriamente una vez te has independizado en China, no mascar chicle en Singapur o no besar en público en Dubái.