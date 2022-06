Sobrevivir a la huelga de Ryanair: qué hacer si cancelan tu vuelo, cambios, devoluciones y otras preguntas

Este es el verano que llevamos dos años ansiando, el de realizar por fin ese viaje que se quedó en el tintero y con el que llevamos soñando desde el confinamiento. Pero hay otros factores que nos puede aguar los planes, y no tienen nada que ver con la covid: “La primera operación salida de verano se produce tradicionalmente a finales del mes de junio", señalan desde la plataforma reclamacion de vuelos. Pero este año se verá empañada por la huelga convocada de aproximadamente 1.500 trabajadores de cabina de Ryanair para los días 24, 25, 26 y 30, 1 el y 2 de julio en España.

"Este asunto podría poner en riesgo los desplazamientos y vacaciones de miles de españoles, sobre todo si tenemos en cuenta que es una de las aerolíneas de bajo coste que realiza más viajes en Europa, con más de 687 conexiones previstas para este periodo estival en España y una media de 3.000 vuelos diarios en Europa, según datos de Eurocontrol", recuerdan desde la plataforma.

¿Por qué hacen huelga?

Los sindicatos USO y Sitcpla han convocado estas seis jornadas de paro para exigir “que se respeten derechos básicos de los empleados de la aerolínea, en concreto los 22 días de vacaciones más los 14 festivos correspondientes al año, una subida salarial de 1.000 euros en 2022 y otros 800€ en 2023, así como más facilidades a la hora de disfrutar de jornadas reducidas por guardia legal o por cuestiones familiares”.

Esta situación enquistada tiene mucho que ver con que Ryanair sea la única compañía internacional en España sin convenio colectivo, como recuerdan en reclamacion de vuelos, y señalan: “Esta huelga se planifica para el momento de mayor recuperación del tráfico aéreo después de los dos años de restricciones a causa de la COVID”.

Un problema que se agudiza por el hecho de que la aerolínea irlandesa tiene una fuerte presencia en algunos de los principales aeropuertos españoles: 91,3% en Vitoria, 72,8% en Girona, 59,5% en Valladolid, 57,4% en Santander o 57% en Murcia, por lo que se espera un gran impacto de la huelga en estos aeropuertos, además de por supuesto en centros neurálgicos como pueden ser el Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez en Madrid o el Prat en Barcelona.

En reclamacion de vuelos apuntan, además, que Ryanair es una de las aerolíneas que más reclamaciones recibe anualmente por parte de Reclamación de Vuelos.

¿Y qué puedo hacer yo?

“Lo primero a tener en cuenta es que las incidencias provocadas por huelgas del personal de la aerolínea no se consideran causas de fuerza mayor, por lo que los usuarios pueden ejercer sus plenos derechos a la hora poner su reclamación a Ryanair”, recuerdan desde la plataforma.

Si el retraso del vuelo es de más de 3 horas, el usuario puede reclamar una indemnización a la aerolínea por el vuelo retrasado que oscila entre los 250 y los 600 euros. Además de esa indemnización, si el retraso del vuelo conlleva gastos para el usuario o le causa daños y perjuicios demostrables, también es posible reclamar.

Si finalmente la huelga impide que se produzca el vuelo y termina por cancelarse sin previo aviso de con menos de 14 días previos al despegue, el afectado puede reclamar a la aerolínea también entre 250 y 600 € en dependencia del vuelo, además de los daños y perjuicios ocasionados como gastos pagados y no disfrutados (hoteles, experiencias, etc).

En caso de cancelación también es posible solicitar de manera gratuita la reubicación en otro vuelo con el mismo destino, o incluso si el usuario decide sacar un nuevo billete, puede pedir que se reembolse el valor de la reserva de mayor importe, informan desde reclamación de vuelos

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) añaden que “si Ryanair no cumpliera con sus obligaciones, las compensaciones que pueden corresponder en función del tipo de vuelo y destino, son de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros; de 400 euros si se trata de un viaje intracomunitario de más de 1.500 kilómetros, y para los demás vuelos de entre 1.500 y 3.000 kilómetros. La cifra asciende a 600 euros si hablamos de trayectos de más de 3.500 km.

Desde Facua, la otra organización de defensa del consumidor, advierten, no obstante: “Según la normativa europea, las compañías no están obligadas a entregar dichas compensaciones si informa con al menos con dos semanas de antelación, con más de 7 días y ofrece un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista, con menos de 7 días pero ofrece tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso”.

Todos los derechos de los que hablamos afectan a todos los vuelos que salen de un aeropuerto de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Suiza, de un aeropuerto en un país tercero y tienen destino un aeropuerto de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Suiza, y la compañía aérea pertenezca a la Unión Europea.