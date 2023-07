¿Dónde hacerse una foto con el mítico toro de las carreteras?

Moteros del mundo, aquí va el proyecto Toro en Moto de Juan Álamo. Fácil. Sencillo. Muy ocurrente. Consiste en recorrer España en busca de cada uno de ellos y hacerse una foto. No hay límite de tiempo. Sí un hashtag para subir las imágenes más originales. #toroenmoto. De hecho, hay webs que recogen todos los toros que existen y la localización exacta. Nunca fue tan fácil encontrarlos. Y recuerda: “No foto, no toro”. O al menos, no en moto.