La escritora Isabel Arias nos descubre los lugares secretos de París y Londres

Isabel es experta en este terreno. “Yo hago mucho turismo de librerías porque me encantan”, afirma. Por eso, su primera novela está ambientada en The Red Wheelbarrow Bookstore de París. “Siempre le he tenido como un cariño especial. No sabría explicar muy bien por qué. Y luego la ubicación, que es muy especial, justo enfrente del jardín de Luxemburgo. Y no sé, siempre que voy a París, la visito. No tuve que pensar mucho cuando me planteé la novela, porque supe que iba a ser esta”, nos comenta.