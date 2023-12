Celebramos el centenario de Eiffel con un recorrido por sus mejores obras

Fue la torre más alta del mundo durante 42 años, una torre de 1.000 pies (304 metros), una cifra redonda a la que no llegaba ningún edificio en 1889. Que hoy siga en pie es un pequeño milagro. Fue concebida solo para 20 años como puerta de entrada monumental a la Exposición Universal de París de 1889. Hoy es el monumento de pago más visitado del mundo y no podría haber llegado a este punto de no ser por el empeño de Eiffel y de los 300 operarios que lograron ponerla en pie en tan solo dos años, dos meses y cinco días. Eiffel ganó con su estudio el concurso de construir una torre que había sido ideada por dos de los ingenieros de su empresa Eiffel et Cie., Émile Nouguier y Maurice Koechlin, pero retocó algo el diseño, haciendo de la torre un proyecto personal y negándose a que fuera desmontada 20 años después colocando unos remaches permanentes para sustituir los pernos que unían sus piezas.