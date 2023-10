Día de Muertos: ¿Cómo se les honra alrededor del mundo?

En Norteamérica no recuerdan a sus muertos y rezan por ellos. Más bien rezan por todo lo contrario, por que no se aparezcan en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Aunque se haya extendido por todo el mundo y en todas partes se crea que es una práctica proveniente de este país, lo cierto es que los americanos adoptaron las prácticas irlandesas en el siglo XIX, cuando la gran hambruna de la isla provocó una ola de inmigraciones. No son pocas las películas que ilustran el Halloween estadounidense como una festividad terrorífica en la que aparecen malos espíritus en busca de las almas y los cuerpos de los vivientes. Todas las noches del 31 de octubre, niños y adolescentes salen a las calles disfrazados de esqueletos, brujas, momias y demás seres y van de puerta en puerta pidiendo golosinas al grito de 'truco o trato'.