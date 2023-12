El destino soñado es este barco

Todo está preparado para que este 2024, los cruceros de Royal Caribbean conviertan tu descanso en las mejores vacaciones. Desde el puerto de Barcelona, el Oasis of the Seas hace escala en su recorrido de siete noches en Palma de Mallorca, Provenza, Florencia, Roma o Nápoles. Igualmente sugerente, el recorrido de Explorer of the Seas con paradas en Rávena-Venecia, Santorini o Atenas, entre otras. Desde el puerto de Roma parte Odyssey of The Seas hacia Grecia, su capital e islas, Chipre y la mítica Éfeso en Turquía.