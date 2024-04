Descubre cuál es el país más seguro de cada continente

A la hora de viajar, una de las características que más se busca es la seguridad en el destino -sobre todo si viajas sola-. Hay continentes que no destacan precisamente por eso, pero en todos hay países y ciudades donde no hay nada que temer. El Institute for Economics and Peace publicó su último estudio del Índice de la Paz. En él se miden aspectos como el nivel de seguridad y protección de la sociedad, el alcance de los conflictos domésticos e internacionales y el nivel de militarización.