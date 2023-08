Buceando en la red: regalos viajeros, tiktokeros que fichar...

Algunas veces se necesita viajar no solo para impregnarse de culturas y sociedades, sino para conocerte a ti mismo. Siempre hace compañía la frase del teólogo alemán Martinus von Biberach: “Vengo de no sé dónde, soy no sé bien quién, muero no sé bien cuándo, voy no sé hacia dónde, me sorprendo de ser tan feliz”. Aquí van algunas redes sociales viajeras para que tú también te sorprendas y seas feliz.