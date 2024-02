7 maravillas desconocidas del mundo que deberías visitar una vez en la vida

En esta reacción intervienen el oxígeno, la enzima luciferasa y la proteína luciferina, que entran en consonancia con el flitopacton, un tipo de alga o placton típico de las Maldivas. También se puede observar en otros lugares del mundo como Puerto Rico o incluso Galicia, pero este es realmente especial ya que la contaminación lumínica es nula y la apreciación de la luz, sobre todo cuando la luna no sale, es espectacular. Sin embargo no se ve siempre y no se puede predecir cuándo aparecerá. Hay causas como el fuerte oleaje o viento o caminar por la costa que pueden provocar que las estrellas salten del cielo al agua.