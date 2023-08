4 lugares increíbles del mundo en los que jamás podrás estar

Pero en esta lista no solo hay lugares concretos, también hay islas cuyo acceso está totalmente prohibido, como la Ilha da Queimada Grande (Brasil). Es una pequeña isla rocosa, sin playas y de difícil acceso que está a unos 35 kilómetros de la costa de Sao Paulo. El hecho de que su acceso esté denegado a los humanos no es un capricho, pues se trata de una isla habitada por serpientes. Según las estimaciones de los científicos, podrían haber cuatro o cinco serpientes por metro cuadrado. Sin embargo, no pueden saberlo con exactitud porque ni siquiera ellos se han atrevido a poner un pie en la isla.