31 parques para correr alrededor del mundo

Londres, Hyde Park

"Hyde Park es el parque más antiguo de la ciudad y uno de los más grandes. Está pegado a los jardines de Kensington, de hecho, antes de las 6 pm puedes entrar desde ellos. Hyde Park abre a las 5 am y cierra a medianoche. Una buena ruta de algo más de 13 km es recorrer el perímetro de los jardines de Kensington, Hyde Park, Green Park y St. James Park. Hyde Park tiene más de 140 hectáreas y eso da para mucho. Quiero decir, tanto un corredor de footing como un corredor experimentado puede aprovecharlo, a mí me gusta marcarme retos, nunca se me queda corto este inmenso parque lleno de vegetación. También varía su superficie: césped, asfalto, senderos, etc." Pablo Sánchez López, corredor.