3 películas perfectas para viajar en Navidad (desde el sofá o no)

Muchos rincones londinenses recuerdan a las localizaciones de las películas, como el Mercado de Leadenhall, donde se halla un mercado victoriano en el que se rodaron las escenas que sucedían en el Callejón Diagon o la estación de King's Cross donde, antes de cruzar los tornos, se encuentra la entrada al Andén 9¾. Además, se pueden visitar los estudios de Warner Bros., la casa de reptiles del Zoo de Londres ZSL o Piccadilly Circus, a donde van a parar los tres amigos en la última entrega de la saga tras huir de los mortífagos. No querer salir de casa no es excusa para no viajar, pues todas estas propuestas te harán viajar desde el sofá.