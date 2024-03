Norwegian Aqua, el primer crucero de la clase Prima Plus de NCL está listo para zarpar en 2025

Donde el cielo se funde con el mar (Where the Sky Meets the Sea). Así se llama la obra de arte que Allison Hueman ha plasmado en el casco del nuevo Norwegian Aqua, el primero de la nueva Clase Prima Plus de NCL que zarpará en abril de 2025. Es la primera gran artista femenina en diseñar el casco de un crucero para Norwegian Cruise Line y con este proyecto de Goldman Global Arts mezcla representaciones abstractas y figurativas del mar y el cielo dejando ya claro con el aspecto exterior del barco que estamos ante un crucero único e innovador.