5 cosas que necesitas llevar siempre a un viaje de avión

Es un truco bastante sencillo pero no tan evidente. Para viajar hay que ir siempre muy muy comodx, para ello te recomendamos que te pongas tus pantalones más chandaleros y esa camiseta XL que usarías como pijama. No te preocupes, los viajeros expertos del aeropuerto irán todxs igual que tú, así que no sentirás vergüenza.