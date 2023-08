La red velvet originalmente no era roja: historia de un mito

La red velvet es un icono de la repostería estadounidense. Con sus gruesas capas de bizcocho rojo, alternadas con finas líneas blancas de crema de queso, es también uno de los más llamativos visualmente. Sin embargo, la receta original de este postre conseguía un color totalmente diferente al actual porque no existía el colorante. Al estar basado en chocolate suave y crema blanca, esa tonalidad rojiza tan solo se podía conseguir añadiendole un toque de tinte rojo 40. De hecho, muchos reposteros consideran que el pastel no se siente igual de bien si no lleva ese toque de colorante, aunque este realmente no aporte sabor ninguno.