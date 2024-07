Cómo reconocer una auténtica heladería italiana en 5 sencillos pasos

Lo primero que debe saber el viajero es que tomarse un helado en Italia no implica que sea cien por cien artesanal. Y es que, desgraciadamente, sale más rentable vender helados industriales cuya preparación requiere menos esfuerzo y los beneficios para el negocio son mayores. Eso sí, no pasa lo mismo con nuestra salud, ya que, como dice el nutricionista y divulgador Carlos Ríos, lo mejor es comer comida real y no ultraprocesados.