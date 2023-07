Pizza frita de Nápoles: la maravilla que no esperábamos

La pizza es uno de los platos más extendidos de la cocina italiana, y también uno de los más versátiles. Y a pesar de esto, puede que no hayas oído hablar de la pizza frita de Nápoles. Esta modalidad de pizza tiene su orígen en Nápoles y es muy poco conocida fuera de la ciudad. Aunque su origen no está claro al cien por cien, los napolitanos cuentan que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. Al no necesitar de un potente horno, era una forma sencilla y barata de comer una pizza, e incluso algunos las vendían para ganar algo de dinero.