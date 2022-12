Un plan insólito en Nueva York: visitar la casa de Mariah Carey en Navidad

La Navidad es la época del año favorita de Mariah Carey y, siguiendo la tradición, en unas semanas ella misma abandonará su casa de Nueva York pondrá rumbo a su casa de Aspen para celebrarla rodeada de nieve. Aprovechando que estará fuera de su hogar, la cantante se ha asociado con Booking para ofrecer a dos afortunados fans la oportunidad de pasar esta misma Navidad en su ático de Manhattan durante un viaje que tendrá lugar del 16 al 19 de diciembre.



La visita a su casa incluye una degustación de cócteles y una sesión profesional de fotos en la terraza de la azotea. La oferta también incluye una estancia de tres noches en uno de los hoteles favoritos de la cantante, el Plaza, los vuelos y los traslados, entradas para el concierto 'Merry Christmas To All' de Mariah en el Madison Square Garden del 16 de diciembre y visitas a algunas de las atracciones turísticas más famosas de la ciudad.



Esta experiencia única se podrá reservar por orden de llegada y en exclusiva en Booking a partir del 14 de diciembre a las 5 PM (hora de Nueva York, las 11 PM en España) por un precio simbólica de 20,19 dólares, en honor al año en que la canción 'All I Want for Christmas is You' alcanzó por primera vez el número 1 en la lista Billboard Hot 100.

Es, sin duda, una visita única, y como tal, tiene su letra pequeña: por ejemplo, que está prohibido fumar durante todas las actividades programadas (especialmente en el momento en el que se visite la casa de Mariah en la que, por supuesto, no estará ella), se prohíbe acceder con teléfonos móviles en su propiedad, tener un comportamiento inapropiado o visitar las habitaciones que no estén incluidas en el premio, que son su acceso privado desde el ascensor, su habitación marroquí, la azotea y el tocador.

Eso sí, la experiencia es completísima, sobre todo para tratarse de tres días: sesión de compras en Saks, clase de patinaje privada en el Rockefeller Center así como un espacio VIP en el que calentarse con una taza de chocolate y hacerse fotos, tour privado en el Top of the Rocks, asistente personal en el Hotel Plaza, entradas con privilegios VIP al espectáculo del Radio City Music Hall de las famosas Rockettes, reservas para cenar en Nobu y otros restaurantes favoritos de Mariah Carey... ¡Todo un despliegue para vivir Nueva York como ella misma!