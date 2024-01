Junglas tropicales, minas y barcos piratas: estos son los ‘escape rooms’ más espectaculares de Barcelona

No hace ni tres meses que abrió y ya está en el top 10 mundial. La Taberna es la 9º mejor sala del mundo, según los recientes Oscar de los ‘escape rooms’, los premios Terpeca. ¿Que qué tiene de especial? “Lo más impresionante es lo que hay dentro”, sonríe con suspense Ricardo Infantes, uno de los socios de The City Escape Room. El secretismo no les duró ni una semana. “Todo el mundo lo dice –se encoge de hombros con resignación-. Hay un barco”.