Los trucos para hacer la pizza perfecta, según el mejor pizzaiolo del mundo

Una pizza no pierde su calidad si se come al cabo de un tiempo. Evidentemente una pizza recién salida del horno es más sabrosa, pero incluso cuando la calentamos por la mañana siempre queda buena. Para hacer unas buenas pizzas para llevar es necesario elegir ingredientes que resistan el movimiento y el tiempo y pensar en pizzas no demasiado cargadas de ingredientes, sencillas y fáciles de transportar. Incluso en Italia se piden muchas pizzas a domicilio.