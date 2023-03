El nuevo restaurante top de Gijón solo atiende a 12 comensales

En Marcos no hay carta, tan solo dos menús para deleitarse. Su Menú Mediodía, por un precio de 79 € y el menú Una vuelta a lo esencial, disponible por la noche (119 €). El maridaje no está incluido en el precio, pero con una bodega como la que atesoran, resulta casi una herejía no regar el festín con alguno de sus caldos.