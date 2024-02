Ni de Betanzos, ni de Navarra: la tortilla de patatas es extremeña

Su popularidad se ha expandido por todo el mundo, aunque es difícil hallar una buena tortilla fuera de las fronteras. A pesar de ser una receta sencilla, el arte de hacer una tortilla jugosa no ha trascendido a otras gastronomías, donde parecen no entender cómo se hace. Aun así, hay variantes derivadas de la tortilla de huevos hoy conocida como francesa, encontrando su origen en la antigua Persia. En Irán elaboran algo parecido con el nombre de kookoo, en Oriente Próximo el eggah, en Italia la frittatta y en Marruecos la marcoude. Pero la tortilla de patatas se llama española por algo y no encuentra imitación en ningún lugar.