Festivales de música gratuitos: no gastes ni un euro este verano

Pocos veranos pueden considerarse completos sin asistir a un festival de música. Los hay de todo tipo, para todos los gustos y repartidos por toda la geografía española. La gran mayoría implican invertir grandes sumas de dinero que no todos están dispuestos o no pueden gastar. Además, al elevado y creciente precio de la entrada se suma el del alojamiento en caso de no celebrarse en la ciudad de origen.