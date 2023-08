Dubái para foodies: restaurantes que debes probar una vez en la vida

Que la cocina japonesa está de moda, y mucho, no es ningún secreto. Y en la ciudad de los rascacielos que rozan las nubes no iba a ser menos. Uno de los espacios que se están consagrando como el 'place to be' de la ciudad se llama ROKA, que tiene una sede en Barcelona durante el verano y cuyas creaciones nacen bajo la batuta de Hyukbin Kwon, Head Chef de la marca. Su nombre ya lo dice todo: RO de Robata (antigua técnica gastronómica japonesa en la que se emplea el fuego en una parrilla de carbón para cocinar carnes y pescados) y KO de buena energía.