Los baños termales públicos para combatir el frío sin dejarte un pastizal

Fuera hace un frío que eriza la piel, pero aquí estás tú: desvistiéndote, listo para cruzar las puertas y aventurarte hacia esos aires fríos como si fueras un explorador ártico. Pero no, no es un ‘challenge’ digital de esos que desafían la inteligencia y el buen juicio. Tampoco has perdido una apuesta. Una vez cruces las puertas del vestuario, el frío durará más bien poco, aquí están esperándote unas piscinas termales con el agua a casi 40 grados.