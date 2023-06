7 cines de verano en Madrid que merecen TODA la pena

¿Alguna vez has soñado con disfrutar de una película en buena compañía bajo el techo de una cúpula acristalada? Pues tu sueño puede hacerse realidad, llueva, truene, haga frío o calor, en el Cibeles de Cine podrás ver proyectadas tus películas favoritas en un entorno ideal y sin importar el tiempo que haga fuera. La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles ofrece al público su programación de cine hasta el 8 de septiembre y durante aproximadamente 12 semanas se podrá ver cine familiar, cine de culto, éxitos de temporada y grandes clásicos. El precio de la entrada es de 6.5 euros. Además, no sólo hay cine, también cuenta con eventos especiales, restauración y exposiciones artísticas que no puedes perderte.