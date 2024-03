No saques la foto todavía

Aunque te asalte la urgencia nada más descubrir un rincón o un paisaje, espera; no cojas el móvil aún. Mantén la mirada tranquila y repasa de nuevo esa playa, esa montaña, ese animal, el aroma silvestre, la despampanante floración de los manzanos. No tengas prisa por consignar la foto y contágiate de esa calma de la naturaleza. Los recuerdos también se crean sin urgencia. No puedes atrapar la emoción con un disparo. Y Asturias, en primavera, reconcilia con el silencio bueno, con los finos sonidos de la flora y la fauna; con el descanso y la belleza.