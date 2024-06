Pasar la noche en la casa de UP o la mansión de X-Men: así se pueden alquilar

Una semanita en una casa inspirada en la secuela de Inside Out que se estrenará el próximo 19 de junio y en la que tu habitación simula ser el centro de control cerebral de las emociones de Riley. Un fin de semana en la Mansión X de los X-Men localizada en Nueva York y decorada con estilo 2D. O unos días de desconexión en la ya mítica casa flotante de Up. No son meras fantasías. No son proyectos de esos que luego quedan en nada. Son una realidad. Airbnb ha decidido diseñar estos alojamientos de ensueño inspirados en películas como parte de su proyecto Icons. Y lo mejor de todo: puedes hacerte con tickets gratuitos para quedarte en ellos solo por ser usuario.