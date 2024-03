Hoteles que desafían el vértigo: seis experiencias diferentes

Para ello están, claro, los deportes de aventura más o menos extremos, así como otras propuestas a golpe de tirolinas, toboganes o péndulos que se balancean sobre el vacío. Desde la montaña rusa más rápida del mundo en el Ferrari World Abu Dhabi hasta el escalofriante Walk on the Edge de la CN Tower, que consiste en caminar solo sujeto por un arnés sobre el borde de la torre más alta de Toronto. Y para quienes no quieran arriesgarse está The Beam, la última locura de Nueva York: una atracción que recrea la icónica foto de Almuerzo sobre un rascacielos, solo que, en este caso, los pies colgarán desde la viga a solo a tres metros y el visitante llevará un cinturón de seguridad.