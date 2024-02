Apurando la estación fría: alojamientos perfectos para una escapada en febrero

En pleno barrio de la Judería de Málaga aparece el Palacio Solecio, un inmueble del siglo XVIII renovado sin perder el estilo original. Que lo importante ya no es viajar sino acumular experiencias es lo que nos recuerdan este hotel y también el Only You Hotel Valencia, alegre y cosmopolita, en el centro de la capital levantina, y el Palacio Can Marqués, una histórica residencia para navegantes de ayer y de hoy en el corazón de Palma de Mallorca, cuyo primer propietario fue un capitán corsario, cónsul de mercaderes de la Orden de Malta.