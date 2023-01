Cierra Noma, el cinco veces mejor restaurante del mundo: estas son las razones 

El anuncio por parte de René Redzepi del cierre de su restaurante Noma, realmente, no ha supuesto una sorpresa. El restaurante llevaba un tiempo registrando pérdidas por el alto coste de mantener unos altos estándares en su cocina. Es por eso que no es extraño que su chef, Redzepi, haya decidido darle una vuelta de tuerca a su querido Noma.

Y es que, indiscutiblemente, Noma ha cambiado la forma de hacer alta cocina para siempre. Como también lo ha hecho su chef, Redzepi, que ha sido aclamado como el chef más brillante e influyente de su época. Sin embargo, en unas declaraciones que ha dado a 'The New York Times' ha anunciado que cerrará su restaurante para el servicio regular a finales del 2024.

El chef ha declarado al diario estadounidense que "Noma se convertirá en un laboratorio de alimentos a tiempo completo, desarrollando platos y productos para Noma Projects, su comercio electrónico".

Estas declaraciones han causado diversas opiniones. Entre las que se encuentran las que explican que el estilo actual de la alta cocina es enormemente innovador, pero también laborioso y muy costoso que, quizás, puede estar pasar por una crisis de sostenibilidad en el tiempo.

El chef ha respondido que "se requieren horas extenuantes para producir los platos de la cocina, manteniendo altos estándares a precios que pueda soportar el mercado". Redzepi saca una clara conclusión: "no es viable".

De hecho, ha reconocido para el New York Times que "la buena mesa al más alto nivel, con sus horarios agotadores y su intensa cultura laboral ha llegado a un punto de ruptura". También ha destacado que el cierre no se ha debido a los altos estándares que ha debido de cumplir tras recibir la tercera estrella Michelín.

Un modelo que no es rentable

"Financiera y emocionalmente, como empleador y como ser humano, no funciona", ha recalcado al diario. La parte financiera, de hecho, es una de las grandes problemáticas a las que se enfrentan los restaurantes de alta cocina repartidos por el mundo.

Ya pasó con Dabiz Muñoz, que creó polémica al subir su menú degustación más de 150 euros con el fin de que su cocina siguiese siendo sostenible para el y para el salario de sus trabajadores. De hecho, eso es lo que le ha debido de pasar a Noma, que ya venía arrastrando una fama en la que se le catalogaba de tener trabajadores que creaban las mejores delicias culinarias sin pagarles ni un solo euro.

Y es, precisamente ahí, donde nace la insostenibilidad de los restaurantes de la alta cocina. Productos de primerísima calidad, enormes equipos de cocineros trabajando incontables horas, y un servicio en mesa que atienda individualmente a cada uno de los comensales del restaurante, que exigen los altos estándares en una visita a estos restaurantes. El dinero, obviamente, es uno de los problemas de la sostenibilidad de estos restaurantes.

Aunque, para muchos, trabajar en algunas de las mejores cocinas del mundo es sinónimo de tener un pedigrí que te abre las puertas y las billeteras de los inversores de todo el mundo, como han reconocido varios ex alumnos de Noma a 'The New York Times'.

Sea como sea, en 2024 perderemos uno de los grandes restaurantes que existen en la actualidad. Reformado para ser un laboratorio de nuevos alimentos y creaciones que, seguro, dará mucho que hablar en los últimos años.