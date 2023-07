Todo lo que debes hacer en los Sanfermines de Pamplona para no perderte nada

Para vivir unas fiestas seguras, es necesario cumplir con las indicaciones de seguridad, especialmente durante los encierros: ningún menor de edad podrá acceder al recinto, ni solo ni acompañado. Se respetarán las barreras policiales y está prohibido colocar ninguna personal. Está prohibido esconderse en rincones o puntos muertos antes de la salida de los reses. Los comercios que estén en el recorrido, deberán permanecer cerrados mientras dure el encierro. No se podrá acudir bajo los efectos del alcohol o las drogas. El vestuario deberá ser apto para poder participar en el encierro. No se puede distraer a los reses de su trayecto. No se podrá correr hacia los reses, tras ellos, ni agarrarlos o producirles ningún tipo de daño. Nadie puede detenerse a mitad del recorrido. Solo se podrá fotografiar desde los vallados o barreras, nunca desde el propio recorrido.