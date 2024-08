El pueblo de La Rioja que parece sacado de una película Disney

Hablando de fiestas y verbenas, el estómago se ha puesto a rugir, pensando en esas especialidades culinarias que añaden una fragancia particular a las calles. No podemos no hablar de vino, ya que estamos en La Rioja, pero tampoco podemos no hablar de cordero asado, patatas a la riojana, setas o embutidos y quesos que conseguirán que nuestros protagonistas, aunque pasen ciertas dificultades, al menos no pasarán hambre.