El pueblo más pequeño de Valladolid: 4 habitantes, infinitos encantos

Castilla y León tiene una característica no tan positiva: se está despoblando. Castilla y León se vacía. Del campo, de los pueblitos, del entorno rural, los jóvenes y no tan jóvenes se trasladan a las ciudades cercanas, o a ciudades más grande, y más alejadas. En Castilla y León no va a quedar nadie. Y tomemos como prueba la provincia de Valladolid, una de las más pobladas, en gran parte por su capital homónima. La mayoría de jóvenes castellanoleoneses se marchan a Madrid donde, sorpresa, ya no cabe nadie. Un de los retos de nuestra época: hacer habitables las aglomeraciones que genera el formato productivo: todos tenemos que estar aquí: en Madrid u otras ciudades grandes, para que podamos consumir sin mucho costo para los que producen, que nos tengan cerquita para comprar. En fin, aquí estamos. Volviendo a Valladolid y a la despoblación, en la provincia de Valladolid hay casos paradigmáticos de vaciamiento: