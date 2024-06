El pueblo más pequeño de Badajoz: 150 habitantes, infinitos encantos

En Reina, el pueblo menos poblado de Badajoz, la vida es tan lenta que en cualquier momento se puede parar. Los servicios públicos no funcionan todos los días, el centro médico, por ejemplo, y no abundan los bares y las farmacias: uno y una. El reto de la despoblación en España es grande, y la tendencia que pareció intuirse durante la pandemia: el regreso al campo, no parece haber cuajado. Vamos a conocer Reina, a ver si nos dan ganas de mudarnos allí, temporal o definitivamente.