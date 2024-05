La plaza más pequeña de España: 24 metros cuadrados de puro arte

España, que todos sabemos que es grande, puede presumir de tener un lugar pequeñito, y famoso por ello (quizá el más pequeñito de Europa, dicen). No todo el éxito y la gloria se encuentra en lo hercúleo y lo mastodóntico. Esta plaza, la plaza dels Raims, está en Girona. Y sus escasos 24 metros cuadrados me ponen a pensar en que no hacen falta muchos más. Quizá no se han jugado grandes partidos de fútbol, pero seguro que ha habido diligentes pachangas. Quizá no se han celebrado casamientos, pero seguro que ha habido besos furtivos, miradas tímidas, manos enlazadas.