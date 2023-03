Plasencia: naturaleza, deporte y mucha, mucha Pasión

Plasencia es también Pasión. Su Semana Santa, de Interés Turístico Regional, aspira a subir un peldaño más y lograr la consideración de Interés Nacional, tras una década con la categoría actual. Motivos no le faltan. Si no has visitado Plasencia en Semana Santa, te pierdes un acontecimiento que funde patrimonio artístico con la fe más profunda. Para lograr el Interés Nacional ya se ha redactado un expediente de 160 páginas y un libro de otras 70 donde se profundiza en las excelencias de la capital del Jerte, su entorno, su patrimonio y todo lo que rodea a la Semana Santa placentina, en la que participan 11 cofradías, 25 pasos y más de 4.000 cofrades. El lema para lograr este salto cualitativo es ‘Semana Santa Plasencia, sensaciones memorables’. Para estar al tanto de todo lo que concierne a este acontecimiento con 800 años de historia (quizá sea la Semana Santa más antigua de Extremadura e incluso del país) lo mejor es informarse en www.semanasantadeplasencia.com.