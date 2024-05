El peculiar barrio de Zaragoza donde todavía viven en casas cueva

Las casas cueva no son solo seña de identidad de Juslibol, si no que se encuentran a lo largo de diversos pueblos de la ribera del Jalón, donde se llegan a constituir barrios enteros, como en Épila, Bardallur, Tauste o Remolinos. En todos estos casos, las casas cueva se excavan en la ladera, horadando su interior. Y, como la luz penetra únicamente a través de los vanos de sus particulares fachadas, no son generalmente muy profundas. Y, al exterior, lo único que sobresale es, en algunos casos, la chimenea.