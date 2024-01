Este Patrimonio de la Humanidad andaluz es el humedal más importante de Europa

Comienza a amanecer en el puerto de pescadores de Chipiona, una pequeña localidad situada al otro lado del Atlántico, a escasa distancia de la espectacular playa de más de 30 kilómetros de arena virgen del parque nacional. Juan Camacho y su hijo se embarcan como cada día para ir a pescar a la zona de la Reserva de Pesca de Doñana. El aire es suave, huele a sal y Juan se coloca en la proa, como tiene por costumbre, para recibir al sol. Abre los brazos y cierra los ojos mientras se deja mecer por las olas que le llevan navegando frente a las dunas de Doñana. “Esto es mi vida”, afirma feliz, “no vengo aquí solo por mi trabajo, es que me gusta la mar, es donde me siento vivo”. Juan pesca cada día con un permiso especial en estas agua protegidas. De su captura depende su familia. Al igual que el resto de pescadores de la zona sabe lo importante que es conservar el mar, el entorno y está muy preocupado por el proyecto del dragado del río Guadalquivir –un plan que permitiría la entrada de buques de mayor calado al puerto de Sevilla y, como consecuencia, aumentaría el caudal de entrada de agua salada que invadiría el estuario. Al hablar del dragado, una sombra de miedo cruza sus ojos: “Si dragan el río, es como si al langostino le quitas la comida de ahí, no come, no cría y yo que trabajo del langostino pues me moriría de hambre”. El proyecto del dragado se ha detenido gracias a una gran campaña internacional orquestada por WWF, pero aún no ha sido cancelado definitivamente por el gobierno. Todos los pescadores del puerto están a la expectativa y luchan por defender este entorno natural que saben que les da la vida.