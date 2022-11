Navidad a través de las calles más navideñas

Para ver este espectáculo de farolillos tenemos que ir hasta... Laponia. Sabemos que no está precisamente al lado y que no son momentos para ir, pero además de deleitarte de la fastuosa Ciudad de Papá Noel podrás ver sus farolillos en el bosque.

No hay navidades en España sin mencionar la iluminación Madrileña, especialmente la que envuelve en un manto la calle Alcalá en los últimos años y que se lleva la palma a la calle más navideña de toda la ciudad. ¿Espectacular, verdad?

Grand Rue, Colmar

Hablar de Colmar es hablar de espíritu navideño en estado puro. Si has estado lo sabes y si no has estado querrás ir a envolverte de su magia navideña. Aquí os mostramos la Grand Rue, su calle más conocida y reconocible, pero también hay otros lugares que nos detallan una navidad diferente como su 'Pequeña Venecia'.