Málaga para curiosos: rincones que no puedes perderte

Con el aroma de mar aún entre los dedos, me acerco hasta la arena para charlar con Cristian Barna, espetero rumano de este restaurante que fue distinguido en 2021 como el Mejor Espeto de Málaga según el concurso La Ruta del Espeto. Cristian lleva entre brasas desde 2008. Al ser preguntado sobre su experiencia culinaria previa, afirma entre risas que "solo había visto las sardinas en lata". No tengo intención de hacerle la competencia, pero me interesa descubrir los secretos de su trabajo. "Cada pescado tiene su truco", confiesa, generoso. "Al calamar, por ejemplo, hay que darle muchas vueltas para que no se queme... El salmonete se hace muy rápido. Si lo acercas al fuego más de lo normal, se achicharra. La urta es un pescado seco y hay que alejarlo del fuego... Lo importante no es la llama, sino el calor de las brasas". Tanta información me abre, de nuevo, el apetito.