Madrid, el viaje gastronómico en el corazón de España

Madrid no decepciona. Hay tanto que hacer, descubrir y disfrutar que jamás podrás abarcarlo todo. Pero nada de angustia, que vamos a tratar de guiarte por planes para que tu estancia en Madrid sea lo más provechosa posible. En esta ocasión vamos a centrarnos en la oferta gastronómica y te vamos a proponer locales que te harán sentir un verdadero castizo. Y uno no es castizo del todo si no bebe café a litros. Por eso, vamos a comenzar con los cafés de autor.