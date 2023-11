El Lago Ness de España: el lugar más misterioso de Girona

Pero este famoso lago escocés no es el único que esconde misterios bajo sus aguas y cuyo paisaje es el hogar de mitos, leyendas e historias que atraen a intrépidos y aventureros. No es necesario viajar hasta Escocia para visitar un lago encantado, es más, no hace falta salir de España. Hoy viajamos hasta Bañolas, el lago Ness de España que oculta muchos misterios por descubrir.