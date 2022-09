Cala Llombards, la playa más bonita de Mallorca 

Aguas de una innegable belleza en un intenso color turquesa, en un entorno en el que sobresalen los pinos de los acantilados que la flanquean a cada lado. Y es que la Cala Llombards no puede presumir de ser una de las más grandes, porque apenas ocupa 50 metros de largo, pero sí de ser una de las más bonitas de todas las Baleares.

Nos topamos con ella al sureste de la isla de Mallorca, cerca de la población con su mismo nombre: Es Llombards y Santanyi, que bien son conocidas por albergar algunas de las playas más bonitas de todas las Islas Baleares.

La Cala Llombards, sin embargo, puede presumir de tener uno de los parajes más privilegiados de toda la zona: pues está flanqueada y rodeada de acantilados con zonas rocosas. Se puede admirar a vista de pájaro, en la que podemos hacernos una idea de la belleza paisajística de este lugar.

No es lo único. Su belleza también radica en sus cristalinas aguas, perfectas para los que quieren disfrutar de la natación o maravillarse haciendo esnórquel en una zona que es un auténtico placer para los sentidos.

¿Qué encontramos en esta playa?

No es un secreto para nadie que la Cala Llombards ha alcanzado una incomparable fama por su marco natural, que atrae a cientos y cientos de turistas hasta el lugar. Un éxito que no extraña porque esta cala está dotada de instalaciones como tumbonas y duchas. ¡Solo tiene una pega! Para los que buscan la seguridad ante todo, sentimos decirles que esta playa no cuenta con socorrista.

Si eres de los que disfruta con los chiringuitos aquí solo encontrarás uno, por lo que es más que recomendable que lleves tu comida y bebida de casa si no quieres tostarte al sol mientras haces largas colas de espera.

¿Qué hacer en la Cala Llombards?

Es un destino perfecto para cualquier tipo de viajero, pero es altamente recomendable para el turismo familiar. Lo es porque es un espacio seguro para los niños: acotado y con muy poco oleaje debido a su particular característica.

Pero también es perfecto para los que buscan más que un destino de tumbona y sol. Y es que pasear por la Cala Llombards es, necesariamente, sacar constantemente la cámara para fotografiar. Desde VIAJAR te recomendamos que subas hasta lo más alto el acantilado, donde podrás encontrar la panorámica más bella de todo el lugar.

¿Qué hacer en los alrededores de la Cala Llombards?

Si eres de los que siempre buscan más, sus alrededores también aguardan lugares que pueden despertar tu interés. Ejemplo de ello es el emblemático espacio natural de Es Pontàs, un arco natural de roca en forma de puente que es verdaderamente espectacular.

Pero, ya que estás por el sureste de la isla mallorquina, no debes desaprovechar la oportunidad de disfrutar del Parque Natural de Ses Salines, con su conocido faro de Cap de Ses Salines o sumergirte en otras de sus espectaculares playas: como la conocida Caló des Moro, la Cala Mondragó o Es Tren, que también destacan por su belleza paisajística.