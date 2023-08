5 pueblos de España muy refrescantes donde disfrutar del verano

Hay quienes pueden disfrutar de esas delicias de naturaleza y frescor si tienen la opción de volver a su pueblo de origen porque es ahí, en esos pueblos escondidos y no tanto, donde es posible desconectar y resguardarse de las altas temperaturas. Es más, quizás no conozcas muchos de esos pueblos y, ahora, podrían convertirse en la opción ideal si aún no tienes destino en tus vacaciones. A continuación te nombramos cinco de ellos y ya tú te encargas de elegir.