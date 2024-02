Andalucía, sin complejos

“De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto”, canta Camarón en la nueva campaña. Una improvisación de 1989 durante una sesión de trabajo del disco Soy Gitano. “A Camarón le encantaba reírse y Cruzcampo era la cerveza que nos acompañaba siempre, la que nos gustaba. Algo que surgió como una broma, él era capaz de convertirlo en arte. Por eso era un genio”, explica Tomatito, que le acompañó a la guitarra durante dos décadas.