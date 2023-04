Matosinhos, sabores y saberes de mar.

De las dieciséis playas existentes en el municipio, vigiladas diariamente por un equipo de Salvamento Marítimo, cuatro de ellas, la de Matosinhos, Leça da Palmeira, Aterro y Cabo do Mundo, son excepcionales para la práctica de deportes acuáticos y náuticos, especialmente por el surf, bodyboard, windsurf, SUP (Stand Up Paddel) y vela. Estos deportes son tan importantes para el municipio que existen doce escuelas de surf y seis instituciones deportivas dedicadas a la práctica de enseñanza de vela, windsurf y pesca deportiva. De hecho, Matosinhos acoge algunas de las mejores competiciones atrayendo a atletas, surfistas y regatistas de todo el país y de Europa.