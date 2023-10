Estos son los lugares que no te puedes perder para que tu escapada a Génova sea inolvidable

En pocos minutos se llega a Via Roma y Via XXV Aprile, calles comerciales y conexión ideal con la monumental Via Garibaldi, a la que le rodean los elegantes Palazzi dei Rolli, declarados Patrimonio de la Humanidad en 2006 por la UNESCO. Estos son un conjunto de palacios renacentistas y barrocos construidos entre los siglos XVI y XVII, en lo que fue conocido como “El siglo de los genoveses”, recordando el poder económico, político y cultural de Génova en esa época. Son, en su conjunto, una original ejemplo de red pública de residencias privadas diseñadas para albergar visitas de estado.