Smoke House 1946, el bar de la esquina de Warner Studios que sale en todas sus pelis y series

Este restaurante es uno de los más antiguos de Los Ángeles ya que se construyó al finalizar la Segunda Guerra Mundial y a día de hoy es uno de los pocos de aquella época que aún tiene sus puertas abiertas. Gracias a su cercanía a la industria del cine de la ciudad, The Smoke House no ha dejado de crecer pero nunca ha perdido su esencia presente en la decoración del local ambientado en una época ya pasada pero que mantiene el encanto y la vida de lo que un día fue. Por suerte, no tiene que lamentar un pasado mejor ya que en la actualidad miles de personas siguen visitando el restaurante para disfrutar de su exquisita gastronomía y comer en el lugar donde tantas estrellas del cine lo han hecho.